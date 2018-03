Empresários da província chinesa de Jilin em Lisboa para encontro empresarial

Dirigentes de sete empresas da China participam dia 22 de Março corrente em Lisboa num encontro empresarial Portugal-China, numa organização da Associação Industrial Portuguesa (AIP), em parceria com a Federação da Indústria e Comércio da província de Jilin, informou a AIP.

O encontro, a decorrer nas instalações da AIP, na Junqueira, permitirá que os dirigentes empresariais fiquem a conhecer os produtos e serviços portugueses das áreas da agricultura biológica, indústria química, equipamento para fogo, têxtil, peças auto e moto, imobiliário e construção.

O comunicado divulgado pela AIP afirma expressamente que a delegação de investidores chineses pretende fazer negócios com empresas portuguesas.

Entre as empresas cujos principais responsáveis se deslocam a Lisboa encontram-se a Qipan Ecological Agriculture Group, Qiancheng Fire Engineering Equipment Llc, Huari Investment Holding Group Co., Ltd, Jilin Hongwei Business & Trading Co., Ltd, Sensheng Real Estate Development Llc, Jilin Weixin Habitat Construction Group Co., Ltd. e Songtai Chemical Industry Co., Ltd.

Uma delegação institucional da Federação da Indústria e Comércio da província de Jilin desloca-se igualmente a Lisboa para o encontro de um dia. (Macauhub)