Macau administra posto fronteiriço na ilha artificial da ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau

A Região Administrativa Especial de Macau assumiu às zero horas do dia 15 de Março a administração do posto fronteiriço de Macau na ilha artificial da ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau por decisão do Conselho de Estado da China, informou o porta-voz do governo do território.

O evento decorreu no edifício do posto fronteiriço de Macau, tendo após a cerimónia ficado imediatamente estacionados na zona funcionários dos Serviços de Alfândega, do Corpo de Polícia de Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Judiciária, bem como dos Serviços de Saúde e da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego.

A ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau, situada na mesma área marítima da ilha de Lingding, na foz do rio das Perólas, constitui um acesso de grande envergadura sobre o mar ligando as duas regiões administrativas especiais e a cidade de Zhuhai, na província de Guangdong.

O comunicado adianta ser a construção desta ponte uma resposta aos pedidos de transporte terrestre de passageiros e mercadorias entre os três territórios, fazendo em particular a ligação entre as costas oeste e leste do rio das Pérolas.

O tabuleiro principal da ponte começa na ilha artificial junto a Gongbei, Zhuhai, a oeste, e vai dar ao túnel submarino, perto da linha de separação entre Guangdong e Hong Kong, que, por sua vez, termina na ilha artificial, mais a leste, consistindo num acesso viário de dois sentidos com três faixas de rodagem cada, com um comprimento total de 29,6 quilómetros. (Macahub)