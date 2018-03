Cabo Verde encerra 2017 com 275 estabelecimentos hoteleiros

Cabo Verde dispunha no final de 2017 com 275 estabelecimentos hoteleiros em actividade, mais 42 do que no ano anterior, número que representa um acréscimo de 18,0%, de acordo com o inventário anual realizado pelo Instituto Nacional de Estatística do arquipélago.

Os estabelecimentos hoteleiros dispunham de uma capacidade de alojamento de 12 643 quartos, 20 421 camas e 26 987 lugares, com acréscimos de 9,0%, 11,1% e 10,7%, respectivamente, em relação aos números contabilizados em 2016.

A ilha de Santo Antão contava com o maior número de estabelecimentos de alojamento turístico, 68 empreendimentos, correspondendo a 24,7%, do total nacional, sendo também a ilha que maior aumento registou no ano de 2017 com um acréscimo de 26 estabelecimentos.

Em relação ao tipo de alojamento, verificou-se maior aumento nas residenciais, com mais 28 estabelecimentos, face ao ano 2016, seguido dos hotéis (5), pensões e hotéis-apartamentos (ambos com 3), aldeamentos turísticos (2) e pousadas (1).

Os estabelecimentos hoteleiros inventariados empregavam em 2017 um total de 8825 pessoas, o que corresponde a um acréscimo de 14,0%, em relação ao ano 2016, encontrando-se a maior parte desses trabalhadores na ilha do Sal, que representava 56% do total. (Macauhub)