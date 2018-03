Bélgica financia expansão de energia renováveis em Moçambique

O governo da Bélgica concedeu um financiamento de 12 milhões de euros destinado a apoiar a expansão do acesso à energia nas zonas rurais, com especial atenção para a província da Zambézia, em Moçambique.

A verba vai permitir a construção de uma mini-central hídrica no distrito de Guruè, na Zambézia, e de sistemas de redes eléctricas isoladas para 12 localidades e postos administrativos.

O ministro dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique, Max Tonela disse que o governo aposta nestas localidades em energias novas e renováveis, sustentáveis e de baixo custo baseadas em redes eléctricas isoladas, alimentadas por sistemas solares fotovoltaicos e no aproveitamento de outros recursos disponíveis como centrais hídricas de pequena dimensão.

O financiamento destina-se a dar o programa assinado em 2011 com Moçambique na sequência do qual a Bélgica concedeu 23,34 milhões de euros para o financiamento de um programa denominado “RERD 1 – Renewable Energy for Rural Development”, cujo objectivo é promover o desenvolvimento económico através do aumento do acesso à energia.

Na fase inicial, o programa abrangeu a electrificação de escolas, centros de saúde, residências, sedes de postos administrativos, a instalação de sistemas de bombeamento de água, a construção e realização de estudos de mini-hídricas. (Macauhub)