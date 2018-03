Italiana ENI iniciou nova produção de petróleo em Angola

A petrolífera italiana Eni iniciou sábado a produção de petróleo no campo Ochigufu do bloco 15/06, em águas profundas do “offshore” angolano, aumentando em 25.000 barris de crude por dia a produção de petróleo em Angola.

O campo Ochigufu está localizado a uma profundidade de 1.300 metros, aproximadamente a 380 quilómetros para norte de Luanda é o primeiro da Eni desde o início do ano em Angola.

O bloco 15/06 possui mais de três mil milhões de barris de petróleo e 850 milhões de barris de reservas segundo informação da petrolífera.

A produção no campo Ochigufu é feita em conjunto, por ligação submarina, com o projecto Sango e o navio FPSO N’Goma, operado pela Eni, com uma quota de 36,84 por cento do grupo empreiteiro, posição idêntica à da Sonangol Pesquisa e Produção, e a SSI Fifteen Limited (26,32 por cento).

Naquele bloco já estão em operação desde 2014, os campos Sangos, Cinguvu, Mpungi e Mpungi North, East Hub e agora o campo Ochigufu. (Macauhub)