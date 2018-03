Sonangol selecciona Totsa e Glencor para fornecimento de combustíveis

As companhias internacionais Totsa Total Oil Trading e Glencor Energy Uk Ltd foram seleccionadas para o fornecimento de combustíveis refinados a Angola, com base num concurso público internacional lançado pela Sonangol em Janeiro último e que abriu 20 companhias.

A Totsa Total Oil trading passa a fornecer gasolina enquanto que a Glencore Energy Uk Ltd será responsável pela importação do gasóleo e gasóleo marinho.

Segundo a Angop, na sequência desta contratação, Angola e a Sonangol beneficiarão de uma redução considerável nos montantes a despender com a importação de produtos refinados nos próximos 12 meses.

Angola é o segundo maior produtor africano de petróleo, depois da Nigéria, com cerca de 1,6 milhões de barris de crude por dia, mas a reduzida capacidade de refinação continua a obrigar o país a importar uma parte significativa das necessidades em gasóleo e gasolina.

Só de gasóleo, a Sonangol importa anualmente 2.352.671 toneladas, enquanto as compras de gasolina no exterior do país chegaram a 1.030.070 toneladas. (Macauhub)