Grupo chinês patrocina selecção de futebol de Portugal no Mundial da Rússia

O grupo chinês Hangzhou Wahaha, um dos maiores produtores de água, lacticínios e refrigerantes da China, vai patrocinar a selecção nacional de futebol de Portugal que vai estar presente no Mundial de 2018 na Rússia.

Um comunicado do grupo refere que o patrocínio pretende fazer aumentar o conhecimento das marcas do grupo nos mercados internacionais com vista a uma futura expansão dos produtos produzidos pela Wahaha.

Não foram revelados valores do patrocínio .

O grupo chinês Wahaha (criança risonha em Português), tem sede em Hangzhou, capital da província de Zhejiang, foi criado em 1987, emprega 30 mil trabalhadores e possui 150 subsidiárias na China.

Anteriormente a Wahaha patrocinou a equipa inglesa do Manchester United.(Macauhub)