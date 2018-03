Apex-Brasil assina acordo de cooperação com a Invest Hong Kong 

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex-Brasil, anunciou hoje que assinou um acordo de cooperação com a Invest Hong Kong com vista a promover investimentos da Região Administrativa Especial da China no Brasil.

O acordo foi assinado pelo presidente do Apex-Brasil Roberto Jaguaribe, e pelo director-geral de Promoção de Investimentos da InvestHK, Stephen Phillips.

O acordo firmado entre as duas agências prevê a troca de informações sobre o ambiente de investimento e a realização de acções em Hong Kong e no Brasil com o objectivo de incentivar as empresas locais interessadas em criar ou expandir seus negócios ao nível bilateral.

Roberto Jaguaribe anunciou que empresários brasileiros participarão em Hong Kong em três feiras: Hong Kong Internacional Diamond, Gem & Pearl Show, Asia Pacif Leather Fair – MM&T e na Hong Kong Jewellery & Gem Fair que se realiza em Setembro.

Para além disso a Apex-Brasil vai organizar em 2018 duas missões comerciais a Hong Kong com a realização de um Festival de Frutas do Brasil (em parceria com a Abrafrutas) e uma acção com Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Em 2017 a balança comercial Brasil-Hong Kong atingiu os US$ 3,3 mil milhões, 19,4 por cento mais do que o registado em 2016.

Os principais produtos exportados pelo Brasil para Hong Kong em 2017 foram carnes de bovino, suíno, e frango. O Brasil importou de Hong Kong aparelhos transmissores e receptores, relógios, circuitos integrados e micro conjuntos electrónicos, material eléctricos e plásticos.(Macauhub)