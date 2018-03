Fórum de Macau analisa futuro em seminário comemorativo dos 15 anos da instituição

A origem do Fórum de Macau, o seu desenvolvimento e o seu futuro vão estar em análise quarta-feira em Macau num seminário destinado a marcar o 15º aniversário da criação da instituição.

O seminário será dividido em quatro blocos moderadas pela Secretária-Geral do Fórum e pelos três Secretários-Gerais Adjuntos, respectivamente Xu Yingzhen, Echo Chan, Rodrigo Brum e Ding Tian.

O primeiro painel moderado por Xu Yingzhen abordará a origem, o desenvolvimento e o futuro do Fórum de Macau e terá a participação dos ex-Vice-ministros do Comércio da China Chan Jiang e An Min e representantes da Guiné- Bissau, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor -Leste que debaterão as possibilidades de articulação e relacionamento de mecanismos multilaterais de pequena envergadura, com a política de abertura da China.

No segundo painel, a ser moderado por Echo Chan, vai ser debatido o papel do Fórum de Macau e a sua contribuição para a construção da plataforma de Macau em articulação com “Uma Faixa , Uma Rota” e a construção da Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau e como poderão os países de língua portuguesa e Macau beneficiar destas iniciativas. Este painel conta com representantes dos países de língua portuguesa, da China Continental e de Macau.

A cooperação trilateral e a promoção do comércio de serviços e do comércio electrónico serão discutidos no painel sobre áreas e modelos de cooperação promovidos pelo Fórum de Macau e que será liderado por Rodrigo Brum com a presença de diplomatas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Portugal, Moçambique e São Tomé e Príncipe.

No último painel da conferência que vai debater o desenvolvimento futuro do Fórum de Macau. moderado por Ding Tian, participam Secretários-Gerais e Secretários-Gerais Adjuntos que lideraram a instituição no passado.

No início da conferência usarão da palavra, entre outros, o Secretário para a Economia e Finanças de Macau, Leong Vai Tac, o Director adjunto do Gabinete de Ligação do Governo Central da China em Macau, Yao Jian e o Director -Geral do Departamento dos Assuntos de Taiwan, Hong Kong e Macau no Ministério do Comércio da China (MOFCOM), Sun Tong. (Macauhub)