Maior grupo de construção da China abre escritório em Portugal

A China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), uma das maiores empresas de construção da China, iniciou o processo para instalação em Portugal.

Segundo o semanário Macau Business o objetivo da CSCEC é criar condições para participar em projectos de desenvolvimento de infra-estruturas em Portugal.

O semanário de Macau refere que a empresa em Portugal terá a designação de CSCEC -China Construction Portugal.

No final do corrente mês uma delegação da empresa chinesa deslocar-se-á a Portugal para tratar de aspectos ligados à instalação do escritório em Lisboa.

O Macau Business refere que os responsáveis da empresa serão quadros actualmente sediados em Macau e Hong Kong.

A CSCEC construiu a Torre de Macau, inaugurada em 2001, e está ligada a uma série de projectos de construção do governo de Macau, nomeadamente o futuro metro de superfície, e do sector privado com os grupos Galaxy, Wynn, MGM e City of Dreams concessionários de casinos e complexos hoteleiros.

A CSCEC vem juntar-se a um grupo já alargado de empresas chinesas presentes em Portugal.

A China Three Gorges está no capital da EDP, a Fosun no do BCP, da Fidelidade e Luz Saúde, a State Grid no da REN e o grupo HNA no da TAP. A CEFC China Energy manifestou interesse pelos seguros do Montepio e na compra da Partex, negócio de petróleos da fundação Calouste Gulbenkian. (Macauhub)