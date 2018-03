Linhas Aéreas de Moçambique e Fastjet assinam parceria

As Linhas Aéreas de Moçambique e a companhia “low-cost” FastJet firmaram uma parceria que prevê a partilha de códigos de voos, exploração de rotas entre outras actividades comerciais e de manutenção.

O acordo, rubricado por António Pinto e Nico Bezuidenhout, representante da companhia FastJet tem a duração de seis anos e entra em vigor de imediato.

O acordo prevê nomeadamente, a manutenção dos aviões das duas instituições o que irá melhorar os serviços prestados pelas duas companhias.

Segundo António Pinto o acordo vai contribuir para a promoção do turismo em Moçambique.

A transportadora aérea FastJet , com sede no Reino Unido, iniciou as suas operações em Moçambique em Novembro de 2017, após a liberalização do espaço aéreo de Moçambique.

A Fastjet, que opera aviões brasileiros Embraer, faz actualmente ligações entre as cidades de Maputo, Beira, Nampula e Tete.(Macauhub)