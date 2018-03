FMI inicia última avaliação ao programa de crédito à Guiné-Bissau

O ministro das Finanças guineense, João Fadiá anunciou que o Fundo Monetário Internacional (FMI) iniciou quarta-feira a quinta e última avaliação ao Programa Alargado de Crédito à Guiné-Bissau, que poderá ser prolongado por mais um ano.

“Esta é a quinta e última avaliação do programa que foi assinado com o Fundo Monetário Internacional. Depois desta avaliação se as metas forem cumpridas haverá o desembolso de 3,03 de Direitos Especiais de Saques que corresponde ao programado”, afirmou João Fadia.

Segundo o ministro, durante a actual missão também vai ser abordada a possibilidade de extensão do programa por mais um ano.

O Programa Alargado de Crédito, num montante de 23,5 milhões de dólares, foi aprovado em Julho de 2015.

Na última avaliação realizada em Janeiro, o FMI aplaudiu a decisão do Governo guineense de aumentar o investimento público em infraestruturas, mas ressalvou que é preciso uma “gestão cuidadosa”, “planeamento e execução apropriados” e atenção à dívida gerada.

O FMI considerou também que a “actividade económica continua dinâmica, suportada por um gestão fiscal eficaz. A inflação permaneceu baixa, a receita fiscal está a crescer de forma robusta, e o crescimento do PIB real continua perto do ritmo de 2017, cerca de 5,5 por cento”.

A equipa do FMI vai estar em Bissau até 03 de Abril. (Macauhub)