Angola e Rússia reúnem-se para debater utilização do Angosat-1

Equipas técnicas de Angola e da Rússia vão reunir-se, em Abril, em Luanda, para definirem os procedimentos de utilização do satélite angolano, Angosat-1, lançado em órbita em Dezembro de 2017, anunciou quinta-feira o governo angolano.

Segundo o secretário de Estado angolano das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, Manuel Homem, o Angosat-1 está em órbita e decorrem trabalhos de verificação de modo a que possa entrar em funcionamento em Abril.

O satélite representou um investimento de Angola da ordem dos 320 milhões de dólares.

No início do mês, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, garantiu na sua visita a Luanda que o satélite angolano, produzido e lançado pelos russos, vai entrar ao serviço, em Abril, como previsto.

Notícias divulgadas após o lançamento indicavam que se haviam registado problemas no satélite mas tanto a Rússia como Angola indicaram que se tratava apenas de ajustamentos na órbita e no contacto com a Terra.

Construído por um consórcio estatal russo, o Angosat-1 foi lançado em órbita, no Cazaquistão, com recurso ao foguetão ucraniano Zenit-3SLB, envolvendo a Roscosmos, empresa espacial estatal da Rússia.(Macauhub)