Cabo Verde quer toda electricidade proveniente de energias renováveis até 2025

O governo de Cabo Verde que ser o primeiro país do mundo a produzir toda a electricidade com base em energias renováveis através de um programa que lançou em 2010.

Segundo o serviço de informação CLBrief (China Lusophone Brief) o governo cabo-verdiano estabeleceu a meta de 2020-2025 para que 50 por cento da energia produzida no arquipélago seja ou eólica ou solar.

Ao mesmo tempo o governo está a diligenciar para que até 2020 toda a população do arquipélago tenha acesso à electricidade, que até 2030 o consumo de electricidade diminua 20 por cento e que toda a população substitua o uso de carvão para cozinhar, usado por mais de 30 por cento das residências, por combustíveis.

O governo de Cabo Verde criou a Cabeólica, que tem como parceiros a Africa Finance Corporation, a Electra, o Fundo Finlandes de Cooperação Industrial e a InfraCo, para desenvolver projectos renováveis de energia e hoje a sua capacidade de produzir 25,5 MW está distribuída por 30 turbinas de parques eólicos em Santiago (11), Sal (9), São Vicente (7) e Boavista (3) que custaram 90 milhões de dólares o que no entanto não é suficiente para responder às necessidades do país que são da ordem dos 150MW.

Ainda de acordo com o CLBrief(clbrief.com) o governo tem ainda como meta reduzir as perdas de energia dos actuais 30 por cento para 8 por cento em 2030 através da melhoria das infraestruturas de transmissão e distribuição.

Actualmente o consumo de electricidade per capita em Cabo Verde é de 727 kWh7/ano o que representa pouco ao nível internacional mas bom quando comparado com a maior parte dos países africanos.

O consumo nacional em 2015 era de 360 GWh mas o governo de Cabo Verde pretende que aumente para 670 GWh em 2020.

No sentido de desenvolver ainda mais as energias renováveis em Setembro de 2017 a empresa alemã SINN Power assinou um contracto com as autoridades marítimas e portuárias da ilha de São Vicente para instalar um sistema de produção de energia a partir das ondas enquanto que o governo do arquipélago está a avaliar a possibilidade de converter a energia térmica do oceano usando as diferenças de temperatura entre as várias profundidades oceânicas. (Macauhub)