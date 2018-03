Novas estações garantem mais energia à província de Inhambane, Moçambique

Os distritos de Jangamo e Massinga na província de Inhambane, em Moçambique, vão beneficiar de uma maior distribuição de energia eléctrica com a entrada em funcionamento de duas novas subestações.

Luís Salomão da Electricidade de Moçambique (EDM) revelou que as obras estão concluídas e que se está na fase de fiscalização antes de se iniciar a distribuição de energia que irá beneficiar a região.

Financiadas pelo Governo moçambicano, com apoio da DANIDA, as obras custaram 10 milhões de euros.

Na subestação da Massinga foi montado um transformador com capacidade de 32 MVA e foi construída uma linha de média tensão de 110 KVA, com capacidade para transmitir corrente eléctrica para Massinga, Morrumbene, Maxixe, Jangamo e cidade de Inhambane.

Na subestação de Lindela, no distrito de Jangamo, foram colocados dois novos transformadores com capacidade de 15 MVA cada e estabelecida uma linha de alta tensão com capacidade de 30 KVA..

Com estas duas infra-estruturas operacionais, a província de Inhambane vai retomar a expansão da energia eléctrica, tendo como meta, este ano, fazer dez mil novas ligações.(Macauhub)