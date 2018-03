Preço do quilate do diamante de Angola aumentou em Janeiro

Angola exportou 620.485 quilates de diamantes em Janeiro, a um preço médio por quilate de 136,24 dólares, o segundo valor mais alto desde Outubro de 2016, segundo dados oficiais.

De acordo com dados do último relatório mensal do Ministério da Finanças de Angola sobre a arrecadação de receitas fiscais diamantíferas, compiladas pela agência Lusa, as vendas globais, atingiram em Janeiro os 84.535.523 dólares .

Estas vendas corresponderam, por sua vez, a 1.331 milhões de kwanzas (cinco milhões de euros) em receitas fiscais arrecadadas pela Angola com a venda de diamantes.

A cotação média de cada quilate de diamante exportado por Angola só foi ultrapassada, desde Outubro de 2016, pelo registo de Novembro passado, quando atingiu os 138,60 dólares.

A comercialização de diamantes em Angola representou vendas brutas de 1.000 milhões de dólares em 2017, segundo o ministro dos Recursos Minerais e Petróleos.

Globalmente, as receitas fiscais geradas com a venda de diamantes, o segundo maior produto de exportação de Angola, subiram 5 por cento entre 2016 e 2017, para 14,7 mil milhões de kwanzas (55,6 milhões de euros), entre Imposto Industrial e ‘royalties’ pagos pelas empresas mineiras.

Segundo o Governo angolano, com a entrada em operação do maior kimberlito do mundo, na mina do Luaxe, na província angolana da Lunda Sul, e de outros projectos de média e pequena dimensão nas províncias diamantíferas das Lundas Norte e Sul, e também em Malanje, Bié e no Cuando Cubango, Angola poderá duplicar a actual produção diamantífera anual já a partir do corrente ano.(Macauhub)