Novo aeroporto de Luanda, Angola, recebe certificação internacional em Agosto

O Novo Aeroporto Internacional de Luanda (NAIL) é certificado para receber voos internacionais em Agosto e o da Catumbela também o é durante o ano em curso, anunciou recentemente no Lobito, o presidente da Empresa Nacional de Exploração de Aeroportos e Navegação Aérea (Enana).

Manuel Ceita, que esteve no Lobito a participar no IX Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes, informou que num processo adoptado pelas autoridades aeronáuticas angolanas e pela Organização Internacional da Aviação Civil (ICAO) oito aeroportos nacionais recebem esse tipo de certificação, entre os quais se contam os da rede principal como o de Cabinda, Soyo, Huambo e mais três.

O presidente da Enana, citado pelo Jornal de Angola, adiantou que a empresa irá concluir em 2019 as obras do Aeroporto Joaquim Capango, do Cuito (Bié) e as do Maria Mambo Café, Cabinda, caso não haja obstáculos de ordem financeira.

A companhia, prosseguiu, está empenhada em acompanhar o ritmo de desenvolvimento da rede mundial de aeroportos imposto pela ICAO, com a introdução de regulamentos e normas, além de equipamentos de última geração. (Macauhub)