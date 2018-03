Sociedade com sede em Hong Kong investe em depósitos de cobre em Angola

A sociedade CF International Development Limited, com sede em Hong Kong, adquiriu 400 milhões de novas acções ao preço unitário de um cêntimo do dólar proporcionando à empresa australiana VDM Group Limited um encaixe de quatro milhões de dólares, de acordo com um comunicado divulgado recentemente.

Os fundos obtidos pela VDM Group Limited destinam-se a financiar o projecto de exploração de depósitos de cobre Cachoeiras do Binga, em Angola.

A VDM Group Limited tem três divisões – VDM Mining para a exploração mineira em África e na América Latina, VDM Trading para a exportação de produtos australianos para os mercados da Ásia e destes para a Austrália e VDM Construction para projectos de engenharia, aquisição de materiais e construção civil.

O VDM Group assinou em Fevereiro último um acordo com a Jiangxi Copper Company Limited para constituir uma parceria para o projecto de exploração de depósitos de cobre Cachoeiras do Binga, transferindo para a nova empresa a sua participação de 65%.

Dados históricos indicam que a região de Cachoeiras do Binga contém grandes depósitos de cobre, que desde 1973 não têm sido alvo de qualquer projecto de exploração. (Macauhub)