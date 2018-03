Grupo brasileiro Vale beneficia dos esforços da China de combate à poluição

O grupo Vale deverá vir a beneficiar dos esforços que estão a ser desenvolvidos pela China no sentido de reduzir a poluição com o consequente encerramento de pequenas siderurgias poluentes e a importação de minério de ferro de qualidade elevada, disse o presidente executivo do grupo mineiro brasileiro.

Fabio Schvartsman, citado pelo jornal China Daily, disse ainda que o grupo tem no minério de ferro um negócio de grande dimensão e muito bem-sucedido que permite colocar nos seus clientes minério de qualidade elevada, “algo que é importante para a China no momento presente.”

O presidente executivo salientou que o grupo iniciou a exploração de novos depósitos de minério de ferro em Carajás, Estado do Pará, mas adiantou que a actual estratégia passa por reduzir a elevada dependência das exportações de minério de ferro em favor de metais como o níquel, cobre e cobalto.

“Tal deve-se ao facto de a China estar a avançar rapidamente na produção de automóveis eléctricos, com a consequente necessidade de mais baterias, algo que vai fazer com que a procura dos três metais venha a aumentar a curto/médio prazo”, disse Schvartsman. (Macauhub)