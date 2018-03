Sonangol selecciona 14 melhores propostas para a construção de refinarias em Angola

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) seleccionou as sete melhores propostas para a construção das refinarias do Lobito e de Cabinda de entre as 16 propostas para a refinaria do Lobito, sete para a de Cabinda e outras sete sem especificação do projecto pretendido que recebeu, de acordo com um comunicado divulgado quarta-feira em Luanda.

A Sonangol informou ter ficado assim concluída a primeira fase do processo de selecção das propostas para a busca de parceiros para a construção de refinarias nas cidades do Lobito e Cabinda, tendo a lista com as sete melhores propostas para cada uma das refinarias sido submetida ao governo para apreciação, recomendação e decisão.

“Está assim em curso a preparação da fase seguinte do processo onde serão desenvolvidas as actividades de clarificação, ‘due diligence’, discussões e negociações, no período compreendido entre Abril e Agosto de 2018”, informa ainda o comunicado.

As catorze melhores propostas seleccionadas saíram de uma lista de 28 apresentadas por empresas e ou consórcio de empresas, de que constam empresas nomeadamente da China, de Portugal, do Japão e da Coreia do Sul.

Da China encontram-se, por exemplo, a China Harbour Engineering Company, China Chemical Engineering Second Construction Corporation, China Petroleum Pipeline Engineering Company e CITIC Construction Company, de Portugal a Mota-Engil, do Japão a Marubeni Corporation e da Coreia do Sul a Hyundai Engineering Corporation. (Macauhub)