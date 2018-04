Crescimento económico da Guiné-Bissau mantêm-se forte, FMI

A Guiné-Bissau manteve um crescimento forte e a posição orçamental melhorou significativamente e as autoridades do país solicitaram a prorrogação por mais um ano do programa ao abrigo da Facilidade de Crédito Alargado, são duas das principais conclusões das conversações mantidas em Bissau por uma equipa do Fundo Monetário Internacional, informa um comunicado oficial.

A missão do FMI liderada por Tobias Rasmussen visitou a Guiné-Bissau de 21 de Março a 3 de Abril de 2018, para conversações relativas à quinta avaliação do programa apoiado pelo FMI na Guiné-Bissau, ao abrigo do Facilidade de Crédito Alargado (FCA) e ao pedido das autoridades de prorrogação do programa por mais um ano.

O comunicado adianta que o acordo de prorrogação do programa está sujeito à aprovação do Conselho de Administração do FMI que, no início de Junho de 2018, deverá considerar o relatório do corpo técnico e eventualmente aprovar saques a favor da Guiné-Bissau de cerca de 4 milhões de dólares.

O documento afirma que a aplicação do programa foi satisfatória, tendo sido cumpridos todos os critérios quantitativos de desempenho e metas indicativas para a quinta avaliação, estando as reformas estruturais a avançar, embora com algum atraso em certos casos.

A actividade económica manteve-se dinâmica, suportada pelos elevados preços do caju, pelo aumento do investimento e gestão económica prudente, estimando-se em 5,9% o crescimento real do PIB em 2017, com uma inflação média de 1,1% e um défice externo da conta corrente de 0,5% do PIB.

Além disso, como as receitas do governo cresceram fortemente e as despesas foram contidas, o défice orçamental total, na base de compromissos, diminuiu drasticamente de 4,7% do PIB em 2016 para 1,5% em 2017. (Macauhub)