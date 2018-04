Governo de Macau reforça promoção da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”

O governo de Macau vai lançar, no segundo semestre do ano, um novo sistema de divulgação de informação diária denominado “GovInfo Hub”, que substituirá o “IBS” (http://ibs.gcs.gov.mo) do Gabinete de Comunicação Social (GCS), com o objectivo de aumentar a eficácia da distribuição de notícias, fotos e videos em chinês, português e inglês.

O porta-voz do governo de Macau e director do GCS, Victor Chan, disse num encontro com a imprensa no final da semana que os serviços que dirige irão reforçar a ligação com os órgãos de comunicação social locais com vista a uma maior promoção da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” e da criação da Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, aproveitando as plataformas de multimédia existentes.

Chan disse ainda que irá ser reforçada a comunicação do porta-voz do governo com a comunicação social de modo a serem dadas respostas imediatas aos pedidos de informação e incentivada a utilização das diferentes plataformas digitais para divulgação das políticas governamentais.

O director do GCS abordou igualmente o trabalho desenvolvido em 2017 e defendeu que a comunicação social deve “continuar a fiscalizar e a exortar as autoridades através de sugestões e opiniões.”

Ainda ao nível de distribuição de informação o GCS é responsável pela plataforma digital de informação económica em chinês, português, inglês e francês “Macauhub”, que distribui diariamente notícias sobre as relações económicas entre a China e os oito países de língua portuguesa.

O serviço Macauhub (https://www.macauhub.com.mo), lançado em 2005, igualmente disponibilizado num App e no Facebook, é uma das ferramentas do governo no âmbito da promoção de Macau como plataforma económica e financeira entre a China e os países de língua portuguesa. (Macauhub)