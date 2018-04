Macau divulga dados estatísticos da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau

A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) procedeu ao lançamento das páginas electrónicas temáticas sobre a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau com o intuito de reflectir a situação do desenvolvimento humano e económico daquela região metropolitana, informou a instituição.

As páginas apresentam os principais indicadores estatísticos das diversas cidades da Grande Baía, bem como os dados do intercâmbio cultural e económico entre Macau e as restantes cidades desta região, servindo como referência aos diversos sectores sociais.

A Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau é a região metropolitana composta por nove cidades da província de Guangdong (Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen, Zhaoqing) e por duas regiões administrativas especiais (Hong Kong e Macau).

Tendo por base os dados divulgados pelos respectivos órgãos estatísticos e procedendo-se à sua organização e compilação, as páginas electrónicas temáticas da Grande Baía acima mencionadas têm por objectivo facilitar a compreensão do público sobre a situação do desenvolvimento actual destas cidades.

As páginas electrónicas temáticas são disponibilizadas nas versões chinesas tradicional e simplificada, portuguesa e inglesa, podendo os interessados a elas aceder através da página electrónica da DSEC (http;//www.dsec.gov.mo) ou directamente em http://www.dsec.gov.mo/BayArea. (Macauhub)