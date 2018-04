UTIP de Angola aprova 65 projectos de investimento em dois anos

A Unidade Técnica para o Investimento Privado (UTIP) aprovou 65 projectos durante os dois anos em que esteve em actividade, tendo apenas 14 sido já realizados, enquanto 24 outros estão em fase de execução e 27 outros ainda não se iniciaram, noticiou o jornal angolano Expansão.

Com a extinção deste organismo ficaram por aprovar mais de 60 projectos de investimento, com um valor global de 27,5 mil milhões de dólares, sendo que os 65 projectos aprovados previam um investimento de 24,4 mil milhões de dólares, ainda de acordo com o jornal, que cita dados estatísticos divulgados pela UTIP.

Dos 14 projectos concretizados, o sector da indústria beneficiou de sete, avaliados em 657,5 milhões de dólares e o sector imobiliário dois, avaliados em 705,3 milhões de dólares, havendo ainda dois projectos ligados à prestação de serviços diversos que representaram 66,6 milhões de dólares.

A Unidade Técnica para o Investimento Privado foi extinta recentemente, à semelhança do ocorrido com a Agência para a Promoção de Investimento de Exportações de Angola (Apiex) e as Unidades Técnicas de Apoio ao Investimento Privado (UTAIP), tendo no seu lugar sido criada a Agência de Investimento e Promoção das Exportações (AIPEX), no âmbito do processo de revisão da Lei do Investimento Privado.

A UTIP era responsável por analisar e aprovar projectos de investimento privado de mais de 10 milhões de dólares e levá-los à apreciação do titular do poder executivo, que dava o veredicto final. (Macauhub)