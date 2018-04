Angola contrata modernização do espaço aéreo a empresa do Canadá

A Intelcan Techonosystems, Inc, do Canadá, especialista em infra-estruturas aeroportuárias, vai fornecer equipamentos e serviços a Angola, ao abrigo de um contracto de 63,36 milhões de dólares para modernizar o espaço aéreo angolano, ao abrigo de um despacho presidencial.

O despacho, publicado no Diário da República de 2 de Abril, informa que os equipamentos e serviços a serem fornecidos pela empresa canadiana visam “a modernização do espaço aéreo, tanto no que respeita a sistemas e equipamentos como ao cumprimento de todas as normas e recomendações da Organização Internacional da Aviação Civil para a região.”

A escolha da empresa canadiana surge cerca de um mês depois da viagem do ministro dos Transportes, Augusto Tomás, ao Canadá, onde visitou as instalações da Intelcan Techonosystems, Inc e ficou a conhecer uma variedade de equipamentos e sistemas de ajuda à navegação aérea.

Ainda no Canadá, o ministro manifestou interesse na aquisição de aviões Bombardier, nomeadamente para constituir a frota da Angola Expresso, a futura companhia aérea de ligações domésticas. (Macauhub)