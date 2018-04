Serração do grupo Obtala Limited em Moçambique entra em funcionamento

A serração do grupo Obtala Limited em Nampula, Moçambique, entrou em funcionamento no primeiro trimestre de 2018 com a recepção de equipamento novo adquirido na África do Sul e a transferência de algumas máquinas existentes na antiga serração de Uape, informou o grupo em comunicado.

O comunicado, que informa sobre os resultados do grupo no primeiro trimestre, recorda que o abate de árvores está interdito em Moçambique de Janeiro a Março, tendo esse período de tempo sido aproveitado para testar as máquinas com madeira cortada durante o quarto trimestre de 2017.

O grupo informou também que uma delegação irá a Moçambique durante o segundo trimestre do ano em curso para continuar as negociações com o FundInvest, no sentido de elaborar um plano de negócio que satisfaça os interesses de ambas as partes.

O grupo florestal anunciou em Janeiro último ter assinado um memorando de entendimento não-vinculativo com a FundInvest, uma sociedade de investimento, para combater o abate ilegal de árvores e para promover o processamento da madeira em Moçambique.

A sociedade FundInvest, constituída pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, ficará ao abrigo do memorando com 51% do capital social da parceria, com os restantes 49% a serem divididos em 1,0% para o grupo Obtala e 48% para a Argento, uma subsidiária do grupo.

O grupo informou ter registado nos primeiros três meses do ano vendas no valor de 3,9 milhões de dólares, processado 3600 metros cúbicos de madeira e encaixado 6,35 milhões de dólares com a emissão de acções, de que 24% foi subscrita pelos membros da administração.

O grupo Obtala, com sede em Guernsey, dispõe de 10 concessões florestais em Moçambique, nomeadamente na província de Manica, que ocupam uma área de 120 mil hectares. (Macauhub)