Empresa alemã introduz energia das ondas do mar em Cabo Verde

A empresa alemã SINN Power vai iniciar um projecto comercial de captação de energia das ondas do mar para abastecer a empresa de aquacultura Fazenda do Camarão, na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, informou a empresa em comunicado divulgado na sua página electrónica.

A empresa informou ainda que ao abrigo do contracto assinado com a empresa de aquacultura vai dar os primeiros passos no sentido de efectuar um estudo de viabilidade económica de um projecto que, quando em funcionamento, “permitirá que a empresa cabo-verdiana obtenha a energia eléctrica de que necessita a partir exclusivamente de fontes renováveis.”

A primeira fase, pode ler-se no comunicado, consiste na obtenção ao longo de vários meses de dados relacionados com a ondulação marítima naquela região da ilha de São Vicente, para mais tarde a empresa apresentar à Fazenda do Camarão uma proposta à medida das suas necessidades.

A Fazenda do Camarão, situada na zona do Calhau, na ilha de São Vicente, é um projecto em que foram investidos 600 milhões de escudos (cerca de 6,7 milhões de dólares) que envolve uma diversidade de investidores/parceiros, administradores do Brasil, do Uruguai e de Portugal e um gestor técnico de Cabo Verde.

Os investidores são oriundos do Reino Unido, Brasil, Cabo Verde, Austrália e governo dos Países Baixos.

A unidade, inaugurada em 2017, destina-se à produção de 250 a 350 toneladas por ano de camarão marinho em 10 viveiros numa área total de cerca de 28 hectares. (Macauhub)