Moeda de Angola continua a perder valor face ao euro

A moeda angolana, o kwanza, voltou a depreciar-se face ao euro, tendo perdido mais 1,027% no mais recente leilão de divisas efectuado pelo Banco Nacional de Angola, de acordo com uma informação publicada na página electrónica do banco central.

Na sessão de quinta-feira passada, em que o banco central angolano colocou no mercado primário 100 milhões de euros para assegurar a importação de bens de equipamentos e peças e acessórios foi apurada a taxa de câmbio média ponderada de 267,428 kwanzas por cada euro.

Contribuíram para o apuramento da taxa de câmbio 19 dos 26 bancos participantes, tendo a taxa mais alta sido de 268,283 kwanzas e a mais baixa de 266,959 kwanzas por euro.

No último leilão de Março, o kwanza perdeu 0,916% do seu valor para 264,709 kwanzas por euro, moeda usada como referência da taxa de câmbio desde Janeiro passado. (Macauhub)