Duas empresas readmitidas a concurso público internacional em Cabo Verde

As empresas Polaris e a Palm Shipping Line foram readmitidas ao concurso internacional para a atribuição de licença de operador público de transporte marítimo em Cabo Verde, juntando-se outra vez aos grupos Sousa e ETE, ambos portugueses, à West African Company e à cabo-verdiana CV Fast Ferry, que passaram à segunda fase, de acordo com a imprensa local.

As duas empresas haviam sido excluídas do concurso público internacional lançado a 30 de Janeiro de 2018 para a gestão e exploração do serviço público de transporte marítimo de passageiros e cargas inter-ilhas em Cabo Verde por não terem apresentado a Declaração de Inexistência de Impedimentos.

Na sequência de um recurso, o Ministério das Finanças informou em comunicado que a Unidade de Acompanhamento do Sector Empresarial do Estado decidiu conceder às duas empresas dois dias para a apresentação do documento em falta “para que se possa avançar imediatamente com a avaliação das suas propostas e dar-se início à segunda fase do concurso.”

A data para a apresentação das propostas técnicas das empresas seleccionadas para a segunda fase está marcada para dia 18 de Maio, devendo o vencedor ser conhecido até dia 8 de Junho para que até 4 de Julho, o mais tardar, seja assinado o contrato de concessão.

A Unidade de Acompanhamento do Sector Empresarial do Estado informou recentemente ter recebido oito manifestações de interesse, tanto de empresas nacionais como internacionais. (Macauhub)