Lista de empresas a privatizar em Angola será conhecida em breve

A lista com as empresas públicas angolanas a serem objecto de privatização deverá ser conhecida em breve, atendendo a que terminou o prazo dado a uma comissão coordenada pelo ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes Júnior, para produzir um relatório pormenorizado, escreveu o Jornal de Angola.

A privatização de empresas públicas que, na prática, constituem um “peso morto para o Estado”, foi assumida como uma das prioridades de governação pelo Presidente da República, João Lourenço, com o Chefe de Estado a reiterar que as empresas a alienar pelo Estado devem ser estudadas “caso a caso.”

Além de Manuel Nunes Júnior, a comissão, criada em Janeiro, integra os ministros das Finanças, da Economia e Planeamento, o secretário para os Assuntos Económicos do Presidente da República, a secretária de Estado para as Finanças e Tesouro, o presidente do conselho de administração do Instituto para o Sector Empresarial do Estado, o presidente do conselho de administração da Comissão do Mercado de Capitais e o presidente da comissão executiva da Bolsa de Dívidas e Valores de Angola.

O processo de privatizações de empresas públicas, a acontecer, ocorre desta vez através da Bolsa de Dívidas e Valores de Angola, estabelecendo o diploma legal que cria a comissão que conduz a venda de empresas do Estado, datado de 8 de Fevereiro, que as operações de venda devem ser concretizadas preferencialmente por meio do mercado de capitais.

O relatório a ser preparado pela comissão coordenada pelo ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social deverá enumerar as empresas elegíveis para venda a particulares bem como o cronograma das operações a realizar em bolsa de valores. (Macauhub)