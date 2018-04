Angola lança concurso público para construir aeroporto em Mbanza Congo

O concurso público para a construção do novo aeroporto de Mbanza Congo será lançado dentro de dois meses, disse o presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Exploração de Aeroportos e Navegação Aérea (ENANA) de Angola.

Manuel Ceita disse ainda ao Jornal de Angola que a construção do novo aeroporto numa zona inóspita vai permitir o desenvolvimento da região com a consequente construção de moradias e a abertura de negócios para fornecer serviços aos moradores.

O futuro aeroporto de Mbanza Congo ficará situado na localidade de Nkiende II, a 35 quilómetros de Mbanza Congo, capital da província do Zaire, indo, uma vez em funcionamento, poder receber aviões do tipo Boeing 737 ou Ilyushin Il-76 e dispor de um terminal com capacidade para 600 passageiros.

O presidente da ENANA disse que vão ser mantidos encontros com o Instituto Nacional da Aviação Civil para abordar a construção do novo aeroporto e acrescentou ao diário angolano “vamos recuperar e modernizar 20 aeroportos no país, com vista a garantir maior fluxo de passageiros nacionais e estrangeiros e incentivar o investimento privado.” (Macauhub)