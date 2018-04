Construção de cidades sustentáveis em debate em Macau

O Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau 2018 (MIECF, na sigla inglesa), organizado pelo governo de Macau, decorre entre os dias 12 e 14 de Abril no Centro de Convenções e Exposições do Venetian Macao Resort Hotel, tendo como tema “Construir Cidades Sustentáveis para uma Economia Verde Inclusiva”, de acordo com informação oficial.

A edição deste ano do evento tem por objectivo continuar a servir como plataforma internacional de intercâmbio e cooperação no campo das indústrias verdes, estando já confirmados mais de 490 expositores de 19 países e regiões para a “Mostra Verde” do MIECF 2018.

O “Fórum Verde”, prossegue o comunicado oficial, irá continuar a desempenhar um papel importante na troca de informação e intercâmbio no campo da protecção ambiental a nível regional, contando com um total de seis sessões e uma sessão especial, envolvendo no total mais de 50 oradores de diversos países e regiões, que irão discutir temas actuais ligados à protecção ambiental.

O MIECF 2018 é organizado pelo governo de Macau e co-organizado pelos governos provinciais e regionais da Região do Pan-Delta do Rio das Pérolas, sendo coordenado pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau e pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental.

O evento conta com a colaboração da Comissão Nacional para o Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China, do Ministério da Ciência e Tecnologia da República Popular da China, do Ministério da Indústria e Tecnologias da Informação da República Popular da China e do Ministério da Ecologia e Ambiente da República Popular da China, enquanto organizações especiais de apoio.

Nesta 11.ª edição, continuar-se-á a promover o intercâmbio e a cooperação entre empresas ligadas à indústria da protecção ambiental, nomeadamente dos países e regiões no âmbito da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, bem como da Região do Pan-Delta do Rio das Pérolas, da Região Metropolitana da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, assim como dos países de língua portuguesa e de países europeus.

O MIECF foi em 2011 acreditado pela UFI – Associação Global da Indústria de Exposições e, em 2017, distinguido com o “Prémio de Excelência para Conferências e Exposições”, atribuído pela Associação de Convenções e Exposições de Macau. (Macauhub)