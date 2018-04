Empresa australiana MRG Metals vai explorar areias pesadas em Moçambique

A MRG Metals assinou um acordo de princípio com a empresa igualmente australiana Sofala Resources Pty Ltd. para adquirir três concessões em Moçambique para a exploração de areias pesadas, informou a empresa em comunicado hoje divulgado.

O acordo assinado estipula que a MRG Metals dispõe de três meses para fazer as diligências necessárias para averiguar a qualidade dos depósitos de areias pesadas e que se pretender avançar com o negócio, uma vez findo aquele prazo, tem de pagar aos vendedores 100 mil dólares e 175 milhões de acções e igual número de opções.

A MRG Metals terá ainda de entregar à Sofala Resources Pty Ltd. mais 720 milhões de acções em função do cumprimento de determinadas metas de desenvolvimento do projecto.

O presidente executivo da empresa australiana, Andrew Van Der Zwan, afirma no comunicado que a empresa analisou mais de 70 possíveis negócios ao longo dos últimos meses, “tendo esta aquisição potencial para responder aos objectivos estabelecidos à partida. “

A concessão denominada Corredor (Central e Sul) é a mais avançada das três, sendo as outras duas Marão & Marruca e Linhuane, todas na província de Gaza, abrangendo uma área de 387 quilómetros quadrados,

O comunicado salienta que a concessão Corredor fica próximo dos depósitos de areias pesadas Corredor 1, que está a produzir anualmente 500 mil toneladas de ilmenite, 35 mil toneladas de zircão e 10 mil toneladas de concentrado de rútilo.

A concessão Marão e Marruca é a maior das três, com uma área de 491 quilómetros quadrados, ficando localizada a cerca de 50 quilómetros da costa do Índico, sendo a concessão Linhuane a mais pequena de todas, com 113 quilómetros quadrados localizados junto à costa. (Macauhub)