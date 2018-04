Empresários de Macau promovem produtos alimentares dos países de língua portuguesa

Empresários e comerciantes de Macau vão promover produtos alimentares dos países de língua portuguesa dias 26 e 27 de Abril em Huizhou e Dongguan e em Maio seguinte em Fuzhou, na província de Fujian, informou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau.

As “Sessões de bolsas de contacto alusivas aos produtos alimentares dos países de língua portuguesa – Estações de Foshan e Zhaoqing” são uma ajuda para o fortalecimento do posicionamento de Macau como “Três Centros – Uma Plataforma” no âmbito da plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa, a par do processo de construção da Região Metropolitana da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Segunda e terça-feira passadas realizaram-se as primeiras duas estações das sessões de bolsas de contacto sucessivamente em Foshan e Zhaoqing, iniciando-se assim a série de eventos de bolsas de contacto alusivos aos produtos dos países de língua portuguesa de 2018.

O evento referido foi organizado pelo IPIM, levado a cabo pela China Chamber of Commerce of Foodstuffs and Native Produce e co-organizado por várias câmaras do comércio de Macau, tendo por objectivo promover a entrada de produtos alimentares dos países de língua portuguesa no mercado da China Continental e expandir a sua popularidade e influência nesta região.

Nas duas primeiras sessões estiveram presentes 22 fornecedores de produtos alimentares dos países de língua portuguesa que expuseram café, vinho tinto, bebidas destiladas de alto teor alcoólico, bebidas alcoólicas, água mineral, snacks, sal, sumos de fruta, bebidas, leite, óleos vegetais especiais, entre outros produtos alimentares, e produtos de limpeza.

As duas sessões atraíram mais de 230 compradores provenientes da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, que puderam experimentar o sabor tradicional e o “novo” sabor dos países de língua portuguesa, procedendo a contactos de oportunidades profissionais e conversações comerciais com fornecedores. (Macauhub)