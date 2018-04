Moeda de Angola continua a perder valor face às principais divisas

O kwanza, a moeda de Angola, continua a depreciar-se face às principais divisas, tendo na terça-feira perdido mais 0,387% do seu valor face ao euro, na sequência de um leilão de venda de 50 milhões de euros realizado pelo Banco Nacional de Angola, de acordo com a informação do banco central.

Os 50 milhões de euros vendidos pelo Banco Nacional de Angola para garantir a importação de matérias-primas e o pagamento de serviços para cobertura de operações de pequenas e médias empresas foram adquiridos por 17 dos 25 participantes à taxa média ponderada de 268,462 kwanzas.

Em consequência deste leilão o dólar passou a ser cambiado a 217,487 kwanzas na venda e 216,608 kwanzas na compra.

No anterior leilão, o Banco Nacional de Angola vendeu no mercado primário 100 milhões de euros para assegurar a importação de bens de equipamentos e peças e acessórios, tendo sido apurada a taxa de câmbio média ponderada de 267,428 kwanzas por euro.

A agência financeira Bloomberg escreveu o kwanza foi a moeda de todos os países dependentes das exportações de petróleo, exceptuando a Venezuela, que perdeu mais valor face ao dólar desde Junho de 2014, quando o barril de petróleo “Brent” atingiu um máximo de 115 dólares.

Após as depreciações registadas desde Janeiro, quando o banco central angolano deixou ser o mercado a definir a taxa de câmbio, o kwanza já perdeu 55% do seu valor face ao dólar desde aquela data, ainda de acordo com a Bloomberg. (Macauhub)