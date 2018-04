Administradora do IPIM nomeada para secretária-geral adjunta do Fórum de Macau

A administradora do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), Glória Batalha Ung, vai ser nomeada para o cargo de secretária-geral adjunta do Fórum de Macau, em acumulação de funções, segundo um comunicado do gabinete do Secretário para a Economia e Finanças de Macau.

O comunicado oficial refere que a acumulação de funções ajudará a congregar os recursos do Fórum de Macau e do IPIM, aumentando ainda o apoio da instituição no desenvolvimento das actividades de intercâmbio a nível económico e comercial entre a China e os países de língua portuguesa.

Glória Ung, que deverá assumir funções já em Maio, substituirá Echo Chan Keng Hong que abandona o cargo a seu pedido por motivos pessoais.

Echo Chan, assessora do gabinete da Secretaria para a Economia e Finanças do governo, exerce cumulativamente funções de secretária-geral adjunta do Fórum de Macau desde Janeiro de 2017. Em 2015 assumiu funções semelhantes durante 10 meses antes de pedir escusa do lugar também por razões de ordem pessoal.

O Fórum de Macau é dirigido pela secretária-geral Xu Yingzhen, nomeada pela China e tem três secretários-gerais adjuntos nomeados pela China (Ding Tian), por Macau (Echo Chan) e pelos países de língua portuguesa (Rodrigo Brum). (Macauhub)