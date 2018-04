Fundo de desenvolvimento para a cooperação Guangdong-Macau quase concluído

Os procedimentos administrativos para a constituição do fundo de desenvolvimento para a cooperação Guangdong-Macau, cujo montante será de 20 mil milhões de yuans, estão praticamente concluídos, disse quinta-feira o secretário para a Economia e Finanças do governo de Macau.

Leong Vai Tac, que recordou terem as negociações relativas à constituição do fundo sido já concluídas, disse esperar que o acordo seja assinado o mais rapidamente possível, a fim de assegurar o retorno dos investimentos da reserva financeira da Região Administrativa Especial de Macau, bem como dinamizar as acções de integração de Macau na construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

O fundo de desenvolvimento para a cooperação Guangdong-Macau terá uma duração de 12 anos, assumindo Macau a qualidade de sócio de responsabilidade limitada e responsabilizando-se a porovíncia de Guandong pelos projectos de investimento.

O fundo tem uma natureza de investimento com “preservação do valor e garantia de juros” e fica assegurada uma taxa de retorno anual de 3,5% durante o período de investimento.

Quando a operação do fundo completar sete anos, será calculado o rendimento médio anual total e, caso exceda 7,8%, todo o valor remanescente, após liquidação e deduzido o valor da reserva de risco, será então dividido por Macau e Guangdong de acordo com uma proporção de 55% e de 45%, respectivamente. (Macauhub)