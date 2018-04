Comércio entre a China e países de língua portuguesa ascende a 20 400 milhões de dólares em Janeiro/Fevereiro

Vinte mil e quatrocentos milhões de dólares foi o valor das trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa em Janeiro/Fevereiro, montante que representou um acréscimo de 37,43% relativamente ao contabilizado no período homólogo de 2017, de acordo com dados oficiais chineses divulgados pelo Fórum de Macau.

Nos primeiros dois meses do ano a China exportou para os oito países de língua portuguesa produtos no valor de 6542 milhões de dólares, mais 43,44% em termos homólogos e importou mercadorias cujo valor ascendeu a 13 857 milhões de dólares (+34,76%), assumindo um défice comercial de 7315 milhões de dólares.

As trocas com o Brasil, o principal parceiro comercial da China à escala mundial, atingiram 14 491 milhões de dólares (+39,98%), com a China a ter vendido bens no montante de 5323 milhões de dólares (+44,18%) e a ter comprado produtos no valor de 9168 milhões de dólares (+37,65%).

Angola surge como habitualmente em segundo lugar, tendo os países efectuado em Janeiro/Fevereiro trocas comerciais no valor de 4619 milhões de dólares (+32,39%), com a China a ter vendido bens no montante de 387 milhões de dólares (+53,78%) e a ter comprado mercadorias cujo valor ascendeu a 4231 milhões de dólares (+30,73%).

Com Portugal o comércio bilateral ascendeu a 928 milhões de dólares (+31,70%), com a China a ter vendido bens no valor de 586 milhões de dólares (+37,87%) e a ter comprado produtos cujo valor atingiu 341 milhões de dólares (+22,32%).

As trocas comerciais com Moçambique atingiram no período em análise 335 milhões de dólares (+24,24%), com a China a ter vendido mercadorias no valor de 220 milhões de dólares (+33,79%) e a ter comprado bens no montante de 115 milhões de dólares (+9,35%).

O comércio entre a China e os restantes países de língua portuguesa – Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste – atingiram em Janeiro/Fevereiro 24,9 milhões de dólares.

Em Janeiro, as trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa atingiram 10 442 milhões de dólares, um aumento de 27,05% relativamente ao mês homólogo de 2017. (Macauhub)