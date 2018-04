Empreiteiros que construam obras sem qualidade serão afastados de concursos públicos em Angola

As empresas de construção civil e de fiscalização que em Angola edificam e fiscalizam empreendimentos sanitários sem qualidade vão ser impedidas de concorrer aos concursos públicos lançados pelo Ministério da Saúde, anunciou sábado no Luena, a titular da pasta, Sílvia Lutucuta.

A ministra manifestou tal posição durante uma visita que efectuou às obras do Hospital Regional de Camanongue (Moxico), onde constatou irregularidades, como a construção do Banco de Urgência no centro da instituição em vez da parte frontal, além dos acessos e outras questões técnicas.

Sílvia Lutucuta acusou que a falta de qualidade das obras e incumprimentos dos parâmetros internacionais deve-se ao facto de as empresas de construção civil “entrarem em acordo” com as de fiscalização para não exerçam o seu real papel de inspectores e representantes do dono da obra.

Informou que o cenário constatado no município de Camanongue é generalizado no país, razão pela qual prometeu banir dos concursos públicos as empresas que se absterem de corrigir os erros, que deverão ser feitos com recursos próprios.

“Há uma realidade a nível do país, em que os empreiteiros entram em acordo com os fiscais para não exercerem o seu papel, de correcção e inspecção. Vamos retirar estas empresas dos concursos públicos, queremos obras de qualidade”, vincou, citada pela agência noticiosa Angop. (Macauhub)