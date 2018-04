Macau atento ao desenvolvimento de novas indústrias nas regiões vizinhas, afirma Leong Vai Tac

O secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, afirmou domingo que o governo está atento à influência que o desenvolvimento de indústrias em diferentes regiões possa ter em Macau.

Leong reconheceu que o sector do jogo em Macau tem vindo a enfrentar a concorrência das regiões vizinhas, mas garantiu que o governo está a tomar todas as medidas possíveis para tornar a indústria mais atractiva através de outras opções para os turistas nomeadamente no sector do entretenimento.

O governo está empenhado em tornar, de um modo geral, o turismo de Macau ainda mais atractivo, a fim de responder à competitividade e desafios trazidos por outras regiões.

As declarações de Leong Vai Tac surgem dias depois do anúncio feito pelo Presidente Xi Jinping na ilha de Hainão, no sul da China, quando anunciou planos para transformar a ilha numa zona internacional de comércio livre.

O jornal China Daily escreveu que a China irá autorizar corridas de cavalos e um novo tipo de lotarias desportivas e lotarias instantâneas para desportos internacionais.

A decisão de tornar a ilha, com uma área de 35 mil quilómetros quadrados e 9,3 milhões de habitantes, numa zona internacional de comércio livre visa, segundo as autoridades chinesas, complementar o futuro desenvolvimento da Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. (Macauhub)