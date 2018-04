Produção petrolífera de Angola continua em queda

A produção petrolífera de Angola voltou a cair em Março, tendo a Nigéria, pelo contrário, aumentado a produção, reforçando dessa forma a liderança na produção em África, revela o relatório mensal do mercado petrolífero relativo a Abril da Organização dos Países Produtores de Petróleo.

O quadro baseado na comunicação directa indica que a produção de Angola caiu dois mil barris por dia (bpd) para 1,496 milhões de bpd, enquanto a da Nigéria aumentou 50,3 mil bpd para 1,686 milhões de bpd, um diferencial de 190 mil bpd.

O quadro baseado em fontes secundárias revela, por seu turno, que a produção de Angola caiu 81,7 mil bpd para 1,524 milhões de bpd, ao passo que a da Nigéria aumentou 18,3 mil bpd para 1,810 milhões de bpd, um diferencial neste caso de 286 mil bpd.

Em Fevereiro, mês mais recente para o qual o relatório publica dados, Angola manteve-se como um dos principais fornecedores de petróleo à China, em terceiro lugar com uma quota de 12%, sendo superada unicamente pela Rússia, com 16% e pela Arábia Saudita, com 14%.

O relatório indica ainda que nesse mês as vendas angolanas à China caíram 128 mil bpd, as da Rússia reduziram-se em 18 mil bpd, ao passo que as da Arábia Saudita aumentaram em 198 mil bpd. (Macauhub)