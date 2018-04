Empresa Brasileira de Aeronáutica entrega 25 aviões no 1.º trimestre

A Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) procedeu à entrega de 25 aviões a jacto no decurso do primeiro trimestre de 2018, tendo 14 sido entregues a companhias aéreas dos Estados Unidos, Europa e Ásia-Pacífico e os restantes 11 a clientes do segmento de aviação executiva, de acordo com um comunicado divulgado segunda-feira.

O principal destaque do trimestre foi a certificação tripla do jacto E190-E2, a primeira aeronave da segunda geração de E-Jets de aviões comerciais, ocorrida em 28 de Fevereiro, por parte da Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil, da Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos e da Agência Europeia para a Segurança da Aviação.

A Embraer salientou no comunicado ter sido a primeira vez que um programa aeronáutico com o nível de complexidade do E2 é certificado em simultâneo por três das maiores autoridades internacionais de certificação.

Antes da certificação, a Embraer anunciou os resultados finais dos testes em voo confirmando o E2 como uma das mais eficientes aeronaves de corredor único do mercado, sendo que em termos de consumo de combustível o E190-E2 provou ser 1,3% melhor do que o originalmente esperado, o que representa uma melhoria de 17,3% em relação ao E190 de geração actual.

A Embraer Defesa & Segurança anunciou, durante o Festival Aéreo de Singapura, a assinatura de uma carta de intenção com a empresa de serviços de aviação SkyTech para a aquisição de até seis aeronaves de transporte multimissão KC-390. (Macauhub)