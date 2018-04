Protecção ambiental leva representantes de Macau e da Europa a Jiangmen

Representantes do sector da protecção ambiental de Macau e da Europa efectuaram uma visita às indústrias verdes no município de Jiangmen, na província de Guangdong, numa deslocação organizada conjuntamente pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e pela Autoridade Monetária de Macau, de acordo com nota oficial.

A deslocação inseriu-se no Acordo-Quadro para o Aprofundamento da Colaboração na Zona Piloto de Cooperação Industrial Guangdong-Macau (Jiangmen) em Economia Verde, assinado pelos governos de Macau e municipal de Jiangmen e visou fazer uso das potencialidades do Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau 2018 (2018MIECF, na sigla inglesa) enquanto plataforma verde.

A delegação, que reuniu 50 pessoas, começou por visitar a Zona Piloto de Cooperação Industrial Guangdong-Macau (Jiangmen), onde lhe foi dado a conhecer o planeamento da área de instalações de apoio da Base de Galvanoplastia de Yamen e do Parque de Empreendedorismo para Jovens de Macau e de Portugal, além das instalações de tratamento de águas residuais e das técnicas sofisticadas de galvanoplastia.

Teve ainda lugar um colóquio com os representantes do governo municipal, nomeadamente dos Serviços de Desenvolvimento e Reforma e dos Serviços de Protecção Ambiental, bem como dos Serviços de Finanças, em que foram abordados temas referentes à conservação energética, à protecção ambiental e às novas energias. (Macauhub)