Angola pede apoio técnico ao Fundo Monetário Internacional

O governo de Angola solicitou ao Fundo Monetário Internacional a execução de um programa não financiado denominado “Instrumento de Coordenação de Políticas” para ajudar na aplicação das medidas contidas no Programa de Estabilização Macro-económico, iniciado em Janeiro de 2018, informou o Ministério das Finanças em comunicado.

O comunicado acrescenta que o referido Programa de Estabilização Macro-económico servirá igualmente para garantir o crescente aumento da credibilidade externa de Angola, com efeitos positivos na captação de Investimento Directo Estrangeiro.

O Ministério das Finanças recorda que a economia de Angola tem sofrido desde o segundo semestre de 2014 um período económico e financeiro adverso, determinado por um choque externo que teve sérias implicações nas contas fiscais do país, na balança de pagamentos, no mercado cambial e na economia real.

O comunicado recorda ainda ter o governo adoptado várias medidas de gestão conjuntural para amortecer os impactos do choque do preço do petróleo, nomeadamente de natureza fiscal, monetária e comercial e acrescenta que o impacto das variações nos preços do petróleo recomenda a adopção de medidas estruturais e institucionais para o reforço da flexibilidade financeira e económica do país.

O documento conclui dizendo que, com o início da aplicação do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, Angola entra num novo ciclo, que será caracterizado por uma menor dependência do país dos recursos originários da produção petrolífera e por uma forte aposta na dinamização do sector privado da economia nacional, visando a promoção das exportações não petrolíferas e a substituição das importações. (Macauhub)