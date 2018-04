Australiana Mustang Resources descobre novo depósito de rubis em Moçambique

A australiana Mustang Resources descobriu um novo depósito de rubis localizado a apenas 3500 metros da sua unidade de processamento do projecto de Montepuez, província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, informou a empresa em comunicado ao mercado.

O comunicado adianta que a descoberta ocorreu no decurso de uma campanha alargada de escavação de 196 poços de exploração, efectuada na região durante o mês de Março passado.

A empresa retomou o programa de recolha de amostras em Montepuez, na sequência da conclusão da época das chuvas, indo o bloco agora identificado ser incluído.

Durante o primeiro trimestre foram extraídos rubis com um total de 29 069 quilates na sequência do processamento de 43 940 metros cúbicos (68 107 toneladas) de materiais, resultando numa média de 0,42 quilates por tonelada.

A concessão para a exploração de rubis de Montepuez fica localizada no centro da região onde já opera há bastante tempo a britânica Gemfields e onde a canadiana Fura Gems dispõe de uma participação de 80% em quatro licenças para a prospecção de rubis, que adquiriu em Novembro de 2017 com a aquisição da Cobadale, Ltd. (Macauhub)