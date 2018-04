Grupo Obtala Limited abstém-se de investir em Moçambique no curto prazo

O grupo Obtala Limited vai no curto prazo expandir a capacidade de produção no Gabão em detrimento de Moçambique, a fim de minimizar o risco decorrente das decisões recentes do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, anunciou o presidente executivo Paul Dolan, em comunicado divulgado terça-feira.

Aquele ministério estabeleceu novas regras e limites para a exploração e exportação de madeira, com destaque para as preciosas, tendo ao abrigo de um despacho vedado o corte de três espécies de árvores.

O mesmo despacho, que entrou em vigor a 29 de Março, proíbe ainda a exportação de madeira das espécies chanfuta, umbila e jambire, “espécies que serão licenciadas apenas para abastecer o mercado interno” e reduz para 350 mil metros cúbicos a quantidade máxima de madeira para exploração.

Paul Dolan adianta no comunicado que, atendendo a que as actividades do grupo em Moçambique realizadas através da subsidiária Argento estão certificados por aquele ministério, as recentes decisões deverão a longo prazo beneficiar o grupo tanto do ponto de vista operacional como em termos de preços.

O comunicado adianta que o grupo nunca teve licenças para cortar árvores das três espécies agora proibidas e que a venda para o estrangeiro das três espécies reservadas para o consumo doméstico representou menos de 5,0% das vendas totais no primeiro trimestre de 2018.

O grupo Obtala Limited adianta no comunicado estar a aguardar uma decisão do governo de Moçambique no sentido de transpor ou não para um decreto-lei o teor do despacho do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. (Macauhub)