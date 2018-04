Banco Mundial financia novo programa de irrigação agrícola em Moçambique

O Banco Mundial vai contribuir com 80 milhões de dólares para o Projecto de Irrigação e Acesso a Mercados para Agricultores (Irriga), a partir de Julho, no centro e norte de Moçambique, anunciou um representante da instituição.

“Com o desenvolvimento da irrigação, os produtores deixam de depender apenas da estação das chuvas para produzir” e com as mudanças climáticas “é importante estimular a produção em todas as estações do ano”, referiu Aniceto Bila, dirigente do Banco Mundial, durante uma visita ao centro do país, citado pela agência noticiosa AIM.

A verba será desembolsada ao longo de seis anos, prevendo-se que abranja uma área de 7000 hectares e beneficie 14 mil agricultores, destinando-se a apoiar a expansão e o desenvolvimento da irrigação para aumentar a produção e o rendimento das famílias abrangidas pelo projecto.

Aniceto Bila falava durante uma visita a Vanduzi, província de Manica, para avaliação de uma outra iniciativa, na mesma área, o Projecto de Desenvolvimento de Irrigação Sustentável (Proirri), que permitiu o cultivo de 2500 hectares de terra, em sete anos.

A primeira fase desta iniciativa decorre até Dezembro, tendo como meta alcançar 3000 hectares de terra trabalhada.

O Proirri está orçado em 74,25 milhões de dólares, financiado a 80% pelo Banco Mundial, sendo o restante doado pelo governo do Japão. (Macauhub)