Economist prevê para Angola taxas de crescimento inferiores às do FMI

As previsões de crescimento económico de Angola elaboradas pela Economist Intelligence Unit são menos generosas do que as do Fundo Monetário Internacional (FMI), terça-feira anunciadas, antecipando para este ano uma taxa de 1,7% contra os 2,2% previstos pelo FMI no seu relatório Previsões Económicas Mundiais da Primavera.

Para 2019 enquanto o FMI antecipa uma taxa de crescimento de 2,4%, a Economist Intelligence Unit (EIU) prevê 2,3%, ocorrendo a grande diferença nestas previsões na relativa a 2017, com o FMI a mencionar ua taxa de crescimento económico real de 0,7% e a EIU a escrever 2,7%.

O FMI anunciou ainda a previsão para 2023, com uma taxa de crescimento real de 4,0%, mas o relatório da EIU abrange apenas o período que vai de 2018 a 2022, ano em que a economia de Angola deverá estar a crescer 3,0%.

O mais recente relatório da EIU sobre Angola volta a repetir-se, quando afirma que a evolução económica continuará a estar sustentada na sua maior parte no sector petrolífero, atendendo aos esforços limitados no processo de diversificação da economia.

O documento escreve igualmente que a desvalorização do kwanza registada desde o início do ano, quando as variações cambiais passaram a ser determinadas pelo mercado, bem como a introdução do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) a partir de 2019 vão manter a taxa de inflação em níveis elevados, “sendo expectável que se mantenha em dois dígitos ao longo do período em análise.”

A EIU antecipa igualmente que a moeda angolana, que já perdeu um quarto do seu valor face ao euro e ao dólar desde Janeiro, deverá continuar a depreciar-se atendendo ao diferencial em termos cambiais que ainda se verifica entre o mercado oficial do Banco Nacional de Angola e o paralelo.

O relatório escreve que as pressões inflacionistas continuarão a ter um impacto negativo no consumo privado ao longo de 2018, donde o crescimento económico de 1,7%, facto que será agravado com a introdução do IVA, uma vez que as empresas vão passar os custos do novo imposto para os consumidores.

A economia terá tendência a crescer mais à medida que o país se ajusta a preços do barril de petróleo mais baixos e que alguns poços de petróleo, caso do de Kaombo, começarão a produzir, factos que permitirão um aumento da despesa pública e privada e farão a economia crescer para taxas mais elevadas, de 2,4% no período 2019/2020.

Embora nos dois anos seguintes haja tendência para um crescimento mais acelerado da economia, com uma taxa média de 2,8%, a EIU escreve que o investimento fora do sector petrolífero continuará a enfrentar um ambiente difícil.

O relatório recorda que o crescimento médio de 2,4% previsto para o período de 2018 a 2022 é menos de um quarto do valor registado na década terminada em 2014 e antecipa que o rendimento médio per capita continuará a perder valor à média anual de 0,8%. (Macauhub)