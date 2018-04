China National Petroleum Corp negoceia investimento no Brasil

O grupo China National Petroleum Corp Ltd (CNPC) está a negociar com a brasileira Petrobras um investimento de 3000 milhões de dólares na construção de uma refinaria em Campos, ao largo da costa no Rio de Janeiro, recebendo em troca participações em blocos petrolíferos, escreveu a agência financeira Reuters.

A agência escreveu ainda que, ao abrigo do acordo a ser eventualmente alcançado com a Petróleo Brasileiro (Petrobras), o grupo chinês receberia além das participações em blocos petrolíferos o direito a utilizar a refinaria, com uma capacidade inicial para processar 165 mil barris por dia.

Na quinta-feira, a Petrobras anunciou pretender vender participações de 60% em quatro das suas refinarias, decisão que fará com que o grupo perca o monopólio na refinação de petróleo no Brasil.

O grupo Petrobras assinou em Março passado um contrato de 1,95 mil milhões de reais com a Shandong Kerui Petroleum Equipment Co. para a construção de uma unidade de processamento de gás natural no complexo Comperj.

A Shandong Kerui Petroleum Equipment Co., uma empresa privada chinesa, associou-se à empresa brasileira Método Potencial Engenharia para construir a unidade de processamento em Itaboraí, a cerca de 50 quilómetros a oriente do Rio de Janeiro. (Macauhub)