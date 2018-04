Macau e Fujian promovem-se como multi-destino turístico na Austrália

A Direcção dos Serviços de Turismo Macau juntou-se à Comissão para o Desenvolvimento Turístico de Fujian para a realização de uma acção de promoção turística conjunta na Austrália, concretamente nas cidades de Melbourne e Sidney, destinada a promover itinerários multi-destinos, de acordo com informação oficial.

As sessões naquelas duas cidades tiveram lugar de 16 a 18 de Abril corrente, tendo-se realizado em Melbourne, capital cultural da Austrália, uma promoção de turismo multi-destinos de Fujian e Macau na Rota da Seda Marítima e um jantar, no decurso do qual as duas autoridades de turismo apresentaram a situação mais recente das respectivas indústrias aos cerca de 100 representantes da indústria do turismo da Austrália presentes, encorajando-os a promover com dinamismo o turismo multi-destinos de Fujian e Macau.

No dia 18 de Abril, a delegação realizou em Sidney, a maior cidade da Austrália, uma outra sessão promocional de Fujian e Macau na Rota da Seda Marítima e jantar, divulgando o turismo da província de Fujian e de Macau, a cerca de 90 representantes da indústria do turismo, para atrair mais visitantes para Fujian e Macau e partilhar o mercado de visitantes internacionais.

A directora da DST Maria Helena de Senna Fernandes referiu que, com Fujian e Macau detentores de uma relação estreita, seja em termos de localização geográfica, de contactos entre pessoas e ao nível cultural, entre outros aspectos, há uma longa e profunda amizade que une as duas regiões, sendo Fujian um dos principais parceiros de cooperação de Macau para a execução da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”.

Durante a estada nas duas cidades australianas, a DST reuniu-se com dirigentes de organizações de chineses ultramarinos na Austrália e aproveitou também a oportunidade para organizar a promoção turística de rua com o atrelado de comida “Taste of Macao” (Sabores de Macau) e realizar um encontro de intercâmbio com o Instituto Australiano de Filme, promovendo o turismo, a gastronomia e os eventos de Macau em diversos níveis e diferentes canais.

A província de Fujian fica localizada na costa chinesa a norte de Guangdong e frente à ilha de Taiwan. (Macauhub)